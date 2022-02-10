Северный флот России получит первого штатного носителя «Цирконов»

В 2022 году Северный флот России должен получить фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета пишет, что до конца текущего года корабль пройдет необходимые ходовые испытания, а также выполнит стрельбу штатным оружием по морским, наземным и воздушным целям. При этом собеседники газеты затруднились уточнить, будут ли включать данные мероприятия запуск «Циркона».

Пунктом базирования «Адмирала Головко» станет Североморск (Мурманская область). Издание напоминает, что ранее с фрегата запускались «Цирконы», для чего корабль получил часть соответствующего ракетного комплекса.

Экс-начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Валентин Селиванов отметил, что фрегаты проекта 22350 могут образовывать соединения, главной задачей которых является «борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосными».

В июне 2021 года ТАСС написал, что третий фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, спущенный на воду в декабре 2020 года, получил полностью российскую энергоустановку М55Р, что является «одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в российском оборонно-промышленном комплексе».

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.