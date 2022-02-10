Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Северный флот России получит первого штатного носителя «Цирконов»

В 2022 году Северный флот России получит фрегат «Адмирал Головко»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В 2022 году Северный флот России должен получить фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета пишет, что до конца текущего года корабль пройдет необходимые ходовые испытания, а также выполнит стрельбу штатным оружием по морским, наземным и воздушным целям. При этом собеседники газеты затруднились уточнить, будут ли включать данные мероприятия запуск «Циркона».

Пунктом базирования «Адмирала Головко» станет Североморск (Мурманская область). Издание напоминает, что ранее с фрегата запускались «Цирконы», для чего корабль получил часть соответствующего ракетного комплекса.

Экс-начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Валентин Селиванов отметил, что фрегаты проекта 22350 могут образовывать соединения, главной задачей которых является «борьба с корабельными группировками противника, в том числе авианосными».

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

В июне 2021 года ТАСС написал, что третий фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, спущенный на воду в декабре 2020 года, получил полностью российскую энергоустановку М55Р, что является «одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в российском оборонно-промышленном комплексе».

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» высказался о правдивости передачи
В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Для россиян утвердили новые льготы
ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс
Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы
Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево
Мигрант убил мужчину после свидания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.