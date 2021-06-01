Названы преимущества российских двигателей перед украинскими

Третий фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, спущенный на воду в декабре 2020 года, получил полностью российскую энергоустановку М55Р, что является «одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в российском оборонно-промышленном комплексе», уверяет ТАСС.

Агентство, ссылаясь на управляющего директора «Сатурна» Виктора Полякова, отмечает, что «основным преимуществом российских морских газотурбинных двигателей в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60–80-х годов, является повышенная надежность».

Другие названные преимущества силовых агрегатов — «низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс».

«Запуск серийного производства силовых установок для российских фрегатов в Рыбинске — огромный прорыв», — полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дадыкин.

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В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия полностью получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов и частично — для третьего.