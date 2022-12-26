Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:43, 26 декабря 2022Наука и техника

«Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап ходовых испытаний

Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который станет носителем гиперзвуковых ракет, вышел в Балтийское море на второй этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — говорится в сообщении.

В ходе второго этапа испытаний на корабле проверят работу артиллерийского вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем управления комплексами ПВО, радиотехнической аппаратуры и средств связи.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат «Адмирал Головко» успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев говорил, что «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия штатного базирования, войдет в состав флота до конца 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Путин признал разногласия между странами СНГ
Перечислена ставшая модной благодаря сериалам одежда
Российского депутата задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей
Под Одессой переименовали поселок Суворово
В Швеции не нашли улик в деле о взрывах на «Северных потоках»
На российской нефтяной шахте произошло задымление
В Москве авто врезалось в самосвал, перевернулось, загорелось и попало на видео
Немецкий сенатор высказался о будущем украинских беженцев в Германии
Военный эксперт предупредил о дальнейших атаках ВСУ на аэродромы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.