«Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап ходовых испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который станет носителем гиперзвуковых ракет, вышел в Балтийское море на второй этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — говорится в сообщении.

В ходе второго этапа испытаний на корабле проверят работу артиллерийского вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем управления комплексами ПВО, радиотехнической аппаратуры и средств связи.

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат «Адмирал Головко» успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев говорил, что «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия штатного базирования, войдет в состав флота до конца 2022 года.