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17:34, 7 февраля 2023Наука и техника

ВМФ России пополнят «Адмирал Головко» и «Меркурий»

Минобороны России: корабли «Адмирал Головко» и «Меркурий» пополнят ВМФ в 2023 году

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

В 2023 году Военно-морской флот (ВМФ) России пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что фрегат войдет в состав Северного флота, а корвет — Черноморского.

Соответствующие доклады руководства Северной верфи выслушал главком ВМФ России Николай Евменов.

В военном ведомстве, в частности, уточнили, что на «Адмирале Головко» проверена работа артиллерийского вооружения, противовоздушной обороны (ПВО), систем управления, радиотехники и связи.

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В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что на форуме «Армия-2023» Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М.

В январе ТАСС со ссылкой на источник заметил, что «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в марте.

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Иван Потапов
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