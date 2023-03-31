Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в главную базу Северного флота для проведения испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Сегодня в главную базу Северного флота прибыл новый фрегат "Адмирал Головко". Корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, в том числе проведет проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб», — говорится в сообщении.

Фрегат «Адмирал Головко» является третьим корпусом проекта 22350. Корабли этого проекта получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, предназначенный для запуска противокорабельных крылатых ракет «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

В начале марта в «Северной верфи» сообщили, что «Адмирал Головко» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России во втором квартале 2023 года. Решение о точной дате передачи примет главкомат ВМФ.

В декабре 2022 года стало известно, что «Адмирал Головко» вышел в полигоны Балтийского моря на второй этап заводских ходовых испытаний.