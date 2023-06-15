Испытания «Адмирала Головко» завершат в ближайшие дни

Глава ОСК Рахманов: испытания фрегата «Адмирал Головко» завершат в ближайшие дни

Передача Военно-морскому флоту России новейшего фрегата с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» проекта 22350 запланирована в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Должны на днях уже, готовимся передавать флоту», — сказал глава корпорации в ответ на вопрос, когда завершатся испытания корабля.

Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350. Корабли этого проекта могут нести крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а в перспективе — гиперзвуковые ракеты «Циркон». Фрегат получил 16 ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса для запуска ракет.

В апреле источник ТАСС рассказал, что «Адмирал Головко» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» и «Оникс» в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота.

В конце марта в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море.