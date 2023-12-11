Военно-морской флот России получит еще три «Борея»

Путин: «Севмаш» передаст ВМФ России еще три подлодки проекта 955А «Борей-А»

Судостроительное предприятие «Севмаш» в ближайшие годы передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — сказал он на церемонии поднятия военно-морского флага на АПЛ «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955А несут баллистические ракеты «Булава» с дальностью более 9000 километров. Первую подлодку этого проекта передали ВМФ в 2020 году.

В конце ноября источник РИА Новости сообщил, что подлодки «Красноярск» и «Император Александр III» передали ВМФ России. Он отметил, что стороны подписали приемо-сдаточные документы.

В том же месяце заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что США опасаются российской баллистической ракеты «Булава», которую размещают на подводных лодках.