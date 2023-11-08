В России рассказали о страхе США перед российской «Булавой»

Эксперт Кошкин сообщил, что США опасаются российской ракеты «Булава»

США опасаются российской баллистической ракеты «Булава», которую размещают на подводных лодках. О страхе перед российским оружием рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что твердотопливные ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей». «Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты Америки», — сообщил эксперт.

Кошкин отметил, что «Булава» является сдерживающим фактором для США. По его словам, в Вашингтоне считают, что межконтинентальные ракеты шахтного базирования в случае конфликта успеют сбить, а подлодка с ракетами «Булава» «вызывает панику у тех, кто хотел бы обвинить нас в чем-то».

Ранее в ноябре стало известно, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

В марте подготовку к погрузке ракеты «Булава» в атомную подлодку «Генералиссимус Суворов» показали на видео. 36-тонный боеприпас доставили на пирс на многоколесном трейлере.