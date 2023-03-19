Подготовку к погрузке ракеты в подлодку «Генералиссимус Суворов» сняли на видео

Появилось видео подготовки к погрузке ракеты «Булава» в подлодку «Генералиссимус Суворов»

Подготовку к погрузке ракеты «Булава» в атомную подлодку стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» сняли на видео. Кадры появились в распоряжении ТАСС.

Операция была проведена в губе Окольная близ главной базы Северного флота в Североморске. 36-тонную ракету доставили на пирс на многоколесном трейлере. Перед погрузкой на пусковую шахту был установлен оголовок — специальная направляющая, которая позволит боеприпасу встать на нужное место.

Погрузка самой «Булавы» в кадре не показана.

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» — самый молодой представитель проекта «Борей-А» в составе российского Военно-морского флота. В конце декабря прошлого года на подлодке был поднят Андреевский флаг. В январе 2023-го сообщалось, что «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск и начал переход к пункту временного базирования на Северный флот.