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10:00, 18 января 2023Наука и техника

Российский «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск

Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» покинула Северодвинск

Фото: «Объединенная судостроительная корпорация»

Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к Минобороны России.

По словам одного из собеседников, атомная подлодка начала переход к пункту временного базирования на Северный флот.

В будущем субмарина совершит переход к своему постоянному месту базирования на Тихоокеанском флоте.

«Обычно переходы в пункт базирования на Камчатке выполняются летом по Северному морскому пути. По существующей практике, они осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности», — сказал источник.

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В ноябре обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу заметил, что атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» усилит Тихоокеанский флот России.

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Иван Потапов
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