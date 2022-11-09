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20:17, 9 ноября 2022Наука и техника

В США оценили новую подлодку проекта «Борей-А»

19FortyFive: АПЛ «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» усилит Тихоокеанский флот

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов», которая завершила испытания, усилит Тихоокеанский флот. Возможности подлодки оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что новая АПЛ «Генералиссимус Суворов» построена по модернизированному проекту 955А «Борей-А». «По сравнению с базовой серией "Борей" улучшенные подводные лодки "Борей-А" обладают лучшей акустической скрытностью, маневренностью и возможностями глубоководного плавания, а также улучшенной системой управления вооружением», — пишет Сучиу.

Подлодки этого класса несут 16 баллистических ракет «Булава», восемь торпед калибра 533 миллиметра и пусковые установки средств гидроакустического противодействия.

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Ранее в ноябре гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море.

В том же месяце стало известно, что экипаж подлодки «Генералиссимус Суворов» выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках испытаний. Боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район.

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Даниил Иринин
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