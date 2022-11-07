Российский «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний

«Севмаш»: атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» завершил все этапы испытаний. Об этом со ссылкой на генерального директора северодвинского завода «Севмаш» Михаила Будниченко сообщает ТАСС.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — сказал руководитель.

Он добавил, что субмарину будут готовить для передачи Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

В ноябре Минобороны России сообщило, что экипаж атомной подводной лодки стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава».

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что подлодка «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море, а АПЛ могут передать флоту до конца года.