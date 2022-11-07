Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:57, 7 ноября 2022Наука и техника

Российский «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний

«Севмаш»: атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний

Фото: Пресс-служба «Севмаш» / ТАСС

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» завершил все этапы испытаний. Об этом со ссылкой на генерального директора северодвинского завода «Севмаш» Михаила Будниченко сообщает ТАСС.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — сказал руководитель.

Он добавил, что субмарину будут готовить для передачи Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Материалы по теме:
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022
Возможна ли ядерная война: у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
Возможна ли ядерная война:у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
8 октября 2022

В ноябре Минобороны России сообщило, что экипаж атомной подводной лодки стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава».

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что подлодка «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море, а АПЛ могут передать флоту до конца года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.