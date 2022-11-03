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20:06, 3 ноября 2022Наука и техника

Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой»

АПЛ «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», — отметили в сообщении.

Стрельбу выполнили из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Отмечается, что полет ракеты прошел в штатном режиме. Боевые блоки «Булавы» успешно прибыли в заданный район.

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В октябре в пресс-службе производственного объединения «Севмаш» сообщили, что атомные подводные лодки четвертого поколения в интересах Военно-морского флота России строят в три смены.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленно комплексе рассказал, что подлодка «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море. АПЛ могут передать флоту до конца года.

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Даниил Иринин
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