Глава «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок

Гендиректор «Севмаша» Будниченко сообщил, что атомные подлодки строят в три смены

«Севмаш» строит атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России в три смены. Об этом сообщили в пресс-службе производственного объединения.

По словам гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко, верфь реализует большую программу гособоронзаказа — строятся две линейки атомных подводных ракетоносцев проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А».

«Тем не менее, эти задачи нам по плечу, совершенно уверен в нашем коллективе, уверен в его профессионализме», — подчеркнул Будниченко.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» находится на испытаниях в Баренцевом море.

В июле «Севмаш» передал ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон».

