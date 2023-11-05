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06:51, 5 ноября 2023Наука и техника

В России провели испытательный пуск баллистической ракеты «Булава»

МО РФ: крейсер «Император Александр III» провел тестовый пуск ракеты «Булава»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

Отмечается, что пуск баллистической ракеты — завершающий элемент испытаний «Императора Александра III», после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав ВМФ.

27 октября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывалось.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит еще 12 новых надводных и подводных кораблей. В частности, флот должен получить фрегат «Адмирал Головко», ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

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      Марина Совина
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