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11:09, 15 сентября 2023Наука и техника

Шойгу рассказал о новых российских кораблях

Шойгу: в 2023 году ВМФ России получит еще 12 новых кораблей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2023 году Военно-морской флот (ВМФ) России получит еще 12 новых надводных и подводных кораблей, рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ВМФ уже получил два корабля, поставка еще 12 ожидается до конца года. В частности, флот должен получить фрегат «Адмирал Головко», ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск». Шойгу добавил, что за последние 10 лет ВМФ России получил более 50 новых кораблей.

Министр отметил, что совершенствование флота позволяет отстаивать геополитические интересы страны. «Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов», — сказал Шойгу.

Ранее глава российского военного ведомства в ходе посещения завода «Прогресс» в Приморском крае призвал улучшить боевые возможности и защищенность летчиков вертолетов Ка-52М.

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    Иван Потапов
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