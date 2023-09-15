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10:05, 15 сентября 2023Наука и техника

Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

Шойгу: необходимо улучшить боевые возможности вертолетов Ка-52М

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Необходимо улучшить боевые возможности и защищенность летчиков вертолетов Ка-52М, призвал в ходе посещения завода «Прогресс» в Приморском крае министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа, осмотрел цеха и провел совещание с руководством завода, выпускающим вертолеты Ка-52М.

Как сообщает агентство, в ходе визита директор «Прогресса» Сергей Шамшура доложил министру, что в 2023 году объем по выполнению государственного оборонного заказа в сравнении с предыдущим вырос вдвое.

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В августе Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на форуме «Армия-2023».

В январе агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение Российской армии.

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    Иван Потапов
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