ТАСС: армия России получила на вооружение около десяти первых новейших вертолетов Ка-52М

Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации собеседника агентства, Вооруженные силы получили около десяти машин, в течение 2023 года поставки продолжатся.

Отмечается, что Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае полностью загружен работами по производству модернизированных Ка-52М.

Агентство указало, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее стало известно, что модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины.

