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03:48, 4 января 2023Наука и техника

Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии

ТАСС: армия России получила на вооружение около десяти первых новейших вертолетов Ка-52М

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации собеседника агентства, Вооруженные силы получили около десяти машин, в течение 2023 года поставки продолжатся.

Отмечается, что Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае полностью загружен работами по производству модернизированных Ка-52М.

Агентство указало, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее стало известно, что модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины.

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Марина Совина
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