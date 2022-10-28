Боевую эффективность Ка-52М повысят

ТАСС: новый прицельный комплекс повысит боевую эффективность вертолета Ка-52М

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Боевая эффективность вертолета Ка-52М будет существенно повышена за счет установки модернизированного прицельного комплекса, который расширит возможности применения вооружения в ночных условиях. Дальность обнаружения и распознавания цели тепловизионного канала модернизированного прицела была увеличена в два раза», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что доработки потребовались исходя из опыта эксплуатации Ка-52 в Сирии, где вертолеты часто применялись ночью. В арабской республике экипажи Ка-52 применяли противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» с дальностью до восьми километров для поражения целей.

Модернизированный вертолет сможет нести новое управляемое вооружение, а дальность применения существующих ракет увеличат. «Проводятся работы по установке радиолокационной станции "Сафар", а также ведутся работы по увеличению дальности применения ракеты "Вихрь" до 10 километров», — сказал источник.

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре источник ТАСС сообщал, что модернизированный Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом.