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Модернизированный Ка-52 получил лопасти «с подогревом»

ТАСС: Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом

Кадр: 24 NEWS plus / YouTube

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«В лопастях для вертолета Ка-52М сделано небольшое изменение. Внутри них стоит нагревательный элемент, то есть противообледенительная система», — отметил собеседник агентства.

По его словам, лопасти с нагревательным элементом предназначались для палубной модификации Ка-52К «Катран», но затем их решили сертифицировать для Ка-52М.

Источник уточнил, что Ка-52 получил полностью композитные лопасти. «Их преимущество перед алюминиевыми и металлическими лопастями — отсутствие требований к целостности конструкции. То есть даже при повреждении пластика лопасти не разрушаются дальше. Надежность композитных лопастей гораздо больше, чем металлических», — пояснил он.

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Ранее в сентябре источник ТАСС сообщил, что Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который обеспечивает защиту от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов.

В том же месяце стало известно, что Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками, самолетами и вертолетами.

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Даниил Иринин
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