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Российский Ка-52М получил защиту от всех ПЗРК

Модернизированный вертолет Ка-52М получил комплекс обороны от всех современных ПЗРК

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получил новую баллистическую защиту и усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который обеспечивает защиту от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Вертолет Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК», — отметил он.

Собеседник агентства рассказал, что новые разработки в сфере материаловедения позволили улучшить баллистическую защиту Ка-52М без радикального увеличения массы. «Сейчас можно обеспечить защиту вещей, которые раньше защитить не могли», — сообщил источник. По его словам, в конструкции фюзеляжа вертолета также увеличили долю антикоррозийных материалов.

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Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре источник ТАСС сообщил, что вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками, самолетами и вертолетами.

В том же месяце источник агентства рассказал об испытаниях Ка-52М в ходе специальной военной операции на Украине.

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Даниил Иринин
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