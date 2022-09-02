Российские военные испытали обновленный вертолет Ка-52М на Украине

ТАСС: обновленный вертолет Ка-52М очень хорошо показал себя в ходе испытаний на Украине

Обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как отметил собеседник агентства, сейчас вертолет проходит государственные испытания, в рамках которых российские военные решили попробовать применить его в спецоперации. Модернизированная машина очень хорошо показала себя в работе.

По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем вертолета.

Ранее российский пилот штурмовика Су-25 Восточного военного округа сообщил, что эти самолеты стали чаще применять в ходе спецоперации на Украине. «Очень надежный самолет, выполняет все практически задачи по применению авиационных средств поражения», — сказал летчик.