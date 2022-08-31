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В ходе СВО российские войска стали чаще применять штурмовики

Российский пилот сообщил, что в зоне проведения СВО на Украине стали чаще применять Су-25

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский пилот штурмовика Су-25 Восточного военного округа сообщил, что эти самолеты стали чаще применять в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующей информацией он поделился в видео, которое Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале.

«Производим по три-четыре боевых вылета на каждого пилота. Постоянно цели разные, места разные, задачи выполняем постоянно, ежедневно. Очень надежный самолет, выполняет все практически задачи по применению авиационных средств поражения», — сказал летчик.

Он отметил, что в этот раз выполняли задачу по поражению опорного пункта, живой силы и техники противника. Полеты проходили на предельно малой высоте. Шесть самолетов поразили шесть наземных объектов. После пуска неуправляемых авиационных ракет летчики разворачивались обратно на аэродром.

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«Основная задача — это поддержка сухопутных войск на поле боя, уничтожение противника в местах скопления, ротных опорных пунктов на данный момент. Цели практически все по зубам, применяется как управляемое, так и неуправляемое оружие, авиационные бомбы различного калибра, различного применения», — рассказал о своей работе пилот штурмовика.

В июле в Минобороны России сообщили, что на Су-25 применяют неуправляемые авиационные ракеты С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Боеприпасы позволяют поражать укрепленные объекты.

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Даниил Иринин
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