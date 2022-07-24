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Минобороны рассказало об особенностях российского «летающего танка»

Минобороны рассказало об особенностях российского штурмовика Су-25 «Грач»

Кадр: Минобороны России

Минобороны России рассказало об особенностях российского «летающего танка» — штурмовика Су-25 «Грач». Об этом сообщает RT.

По информации ведомства, полеты Су-25 проводятся на предельно малых высотах. Это снижает вероятность их обнаружения и поражения средствами ПВО. Выход на рубеж боевого пуска осуществляется на максимальных скоростях.

На штурмовиках применяется НАР С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Этот боеприпас может поражать укрепленные и забетонированные объекты, командные пункты, скопления бронетехники, а также разрушать взлетно-посадочные полосы. Кроме того, Су-25 способны применять пушки, бомбы и управляемые ракеты, в том числе по воздушным целям.

Для лучшей защиты на Су-25СМ3 установлен бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск». Он представляет собой одну из разновидностей авиационного средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее член экипажа Су-25 рассказал о сильных качествах штурмовика. По его словам, самолеты фактически неуловимы, а на отстрел всех ракет машине требуется не более 10 секунд. Также штурман подчеркнул, что самолеты оснащены самой современной техникой и отличаются повышенной живучестью.

Су-25 — штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Штурмовики данного типа эксплуатируются с 1981 года, машины принимали участие во многих боевых операциях.

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Марина Совина
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