Российский Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками

ТАСС: вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами

Вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Модернизированная версия вертолета Ка-52 будет способна взаимодействовать со всеми авиационными объектами, которые обычно участвуют в военной операции, — беспилотниками, самолетами и вертолетами. Сейчас для этих целей разрабатывается наземный пункт управления. Планируется и спутниковая связь для решения различных задач», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что экипаж вертолета будет получать от беспилотников информацию о ситуации на поле боя. «Также это качественно улучшит сбор разведданных на большем расстоянии», — добавил он.

В сентябре агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан в ходе спецоперации на Украине.

В августе Минобороны России сообщило, что штурмовики Су-25 стали чаще применять в ходе спецоперации на Украине.