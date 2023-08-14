Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на «Армии-2023»

Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на форуме «Армия-2023»

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на форуме «Армия-2023». Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Представители оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали министру разработки в области двигателей для беспилотников различного класса и средств авиационного поражения. Помимо этого, главу Минобороны ознакомили с новейшими моделями вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил.

В частности, Шойгу продемонстрировали модернизированные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, оснащенный новейшей ракетой «Изделие-305».

Форум Армия-2023 проходит с 14 по 20 августа в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Ранее стало известно, что на «Армии-2023» покажут трофейную технику западного образца, захваченную российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.