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03:39, 30 ноября 2023Наука и техника

Российский флот получил две атомные подводные лодки

РИА Новости: две АПЛ «Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Две атомные подводные лодки (АПЛ), стратегическая «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевая «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»), переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России, об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал источник в военно-промышленном комплексе (ВПК), были подписаны приемо-сдаточные документы, российский флот получил подлодки. Обе АПЛ построены на северодвинском предприятии «Севмаш». «Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — подчеркнул он.

Источник объяснил, что только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага корабль можно считать принятым в боевой состав флота. «Технически корабли переданы», — указал он.

Ранее на «Севмаше» начали торжественную церемонию вывода из эллинга и спуска на воду новой АПЛ «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М».

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      Марина Совина
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