Стало известно о выводе нового «Ясеня» из эллинга

ТАСС: на «Севмаше» начали церемонию спуска на воду АПЛ «Архангельск»

На северодвинском предприятии «Севмаш» начали торжественную церемонию вывода из эллинга и спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Об этом ТАСС стало известно от близкого к оборонно-промышленному комплексу источника.

«Торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду АПЛ "Архангельск" началась на "Севмаше"», — сказал собеседник агентства.

АПЛ «Архангельск» стала четвертым кораблем модернизированного проекта 885М. Подлодка получила десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и пусковые установки для запуска ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Ранее в ноябре близкий к Военно-морскому флоту России источник ТАСС рассказал, что число подлодок семейства «Ясень» будет доведено до 12. Предполагается, что по шесть субмарин будет находиться в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал малошумность одним из главных преимуществ подлодок проекта 885 «Ясень».