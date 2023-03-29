Названы преимущества российских подлодок «Ясень»

Военный эксперт Болтенков рассказал о малошумности атомных подлодок «Ясень»

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень» отличаются малошумностью. Преимущества субмарин назвал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Ясени» являются многоцелевыми подлодками, которые практически невозможно найти под водой из-за малошумности.

«Самый большой ее плюс — гиперзвуковые ракеты "Циркон", их нет у других армий, и эту ракету невозможно перехватить. Конечно, для Америки эта лодка — проблема», — рассказал аналитик.

Ранее в публикации Washington Examiner предположили, что в третьей мировой войне США могут проиграть из-за возможностей российских подводных лодок. Эксперт высказал мнение, что цель подобных публикаций — выбить дополнительное финансирование для флота и армии США.

В феврале генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» до конца года передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России подлодки «Александр III» проекта 955А «Борей-А» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М».

В январе стало известно, что «Севмаш» подписал государственный контракт на сервисное обслуживание подлодок проекта 885М «Ясень-М».