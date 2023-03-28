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08:22, 28 марта 2023Интернет и СМИ

США предрекли поражение в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»

WE: российский «Ясень» может привести к поражению США в третьей мировой войне

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота. Об этом сообщает Washington Examiner.

Авторы материала обратили внимание, что новое поколение российских подводных сил успешно эксплуатирует современные лодки, оснащенные 75-ю силами нового поколения. В частности, многоцелевая подводная лодка проекта 885 «Ясень» может нанести ядерный удар по Вашингтону в короткие сроки, сказано в статье.

«Если подлодка незаметно подберется к восточному побережью США, то сможет нанести ядерный удар по Вашингтону с очень коротким временем оповещения», — пишет автор.

Кроме того, российские подводные силы представляют особую ценность для Народно-освободительной армии Китая, которая повышает свою боеготовность.

Ранее члены НАТО выразили обеспокоенность из-за возможностей российского флота. «В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота [президента РФ] Владимира Путина», — говорится в материале Newsweek.

Марина Совина
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