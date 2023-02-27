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10:50, 27 февраля 2023Наука и техника

Россия получит атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»

РИА Новости: ВМФ получит АПЛ «Александр III» и «Красноярск» до конца года

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Севмаш» до конца года передаст ВМФ России атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск». Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Рахманов уточнил, что ВМФ России получит стратегическую АПЛ «Александр III» (проект 955, «Борей-А») и многоцелевую подводную лодку «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М»).

«"Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году», — подчеркнул руководитель ОСК.

Подводные лодки «Борей-А» относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Подлодки «Ясень-М» считаются модернизированной версией проекта 885.

В конце февраля стало известно, что операцию по выводу тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» из сухого дока приостановили из-за погодных условий. «Все было подготовлено к операции по выводу из дока авианосца "Адмирал Кузнецов", но из-за сильного тумана она приостановлена», — заявил глава общероссийского Движения в поддержку флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

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Андрей Ставицкий
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