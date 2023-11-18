Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:34, 19 ноября 2023Наука и техника

Число АПЛ семейства «Ясень» будет доведено до 12

ТАСС: число АПЛ семейства «Ясень» будет доведено до 12
АПЛ «Казань»

АПЛ «Казань». Фото: Павел Львов / РИА Новости

Число атомных подводных лодок семейства «Ясень» проектов 885, 885М и 885МА будет доведено до 12. Об этом ТАСС сообщил близкий к ВМФ России источник.

В ближайшее время ожидается закладка сразу трех субмарин.

Предполагается, что по шесть субмарин будет находиться в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

В настоящее время в составе флота находится три подлодки данного семейства — «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Четвертая лодка под названием «Красноярск» сейчас находится на финальной стадии госиспытаний, ее передача флоту ожидается до конца года.

Среди главных преимуществ лодок класса «Ясень» — малошумность, рассказывал военный эксперт Дмитрий Болтенков. На вооружении этих АПЛ стоят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Австрия назвала необходимым участие России в Совете министров ОБСЕ

      Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак

      Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

      Число АПЛ семейства «Ясень» будет доведено до 12

      Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

      Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

      Россия получит первый полк с новейшими МБР

      США начали разрабатывать план операции по освобождению заложников в Газе

      Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости