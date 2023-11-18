ТАСС: число АПЛ семейства «Ясень» будет доведено до 12

Число атомных подводных лодок семейства «Ясень» проектов 885, 885М и 885МА будет доведено до 12. Об этом ТАСС сообщил близкий к ВМФ России источник.

В ближайшее время ожидается закладка сразу трех субмарин.

Предполагается, что по шесть субмарин будет находиться в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

В настоящее время в составе флота находится три подлодки данного семейства — «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Четвертая лодка под названием «Красноярск» сейчас находится на финальной стадии госиспытаний, ее передача флоту ожидается до конца года.

Среди главных преимуществ лодок класса «Ясень» — малошумность, рассказывал военный эксперт Дмитрий Болтенков. На вооружении этих АПЛ стоят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».