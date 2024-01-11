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14:26, 11 января 2024Наука и техника

Подлодку «Князь Пожарский» выведут из эллинга 31 января

ТАСС: стратегическую подлодку «Князь Пожарский» выведут из эллинга 31 января

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» выведут из эллинга и спустят на воду 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Восьмой по счету "стратег" семейства "Борей" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду для достройки 31 января», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет.

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Закладка АПЛ «Князь Пожарский», которая стала пятым кораблем проекта 955А, состоялась в декабре 2016 года. Подлодки этого проекта несут по 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Также подлодки оснащены торпедными аппаратами.

В декабре гендиректор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко сообщил, что в ближайшие годы Военно-морскому флоту России передадут три атомных подводных крейсера проекта 955А «Борей-А».

В том же месяце глава предприятия рассказал, что подлодка «Князь Пожарский» сойдет со стапелей в соответствии с графиком.

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      Даниил Иринин
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