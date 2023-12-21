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15:57, 21 декабря 2023Наука и техника

Стапельный период строительства «Князя Пожарского» завершат по графику

Глава «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Князь Пожарский» сойдет со стапелей по графику
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Строящаяся атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Пожарский» сойдет со стапелей в соответствии с графиком. Об этом сообщил генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в интервью ТАСС.

«Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проходит стапельный период. Он будет завершен в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ сроками», — сказал глава предприятия.

«Князь Пожарский» — пятая подлодка, которую строят по модернизированному проекту 955А «Борей-А». «Бореи» разрабатывали в качестве замены АПЛ проектов 941 «Акула» и 667БДРМ «Дельфин». Корабли этого проекта вооружены торпедными аппаратами и пусковыми установками для пуска баллистических ракет «Булава».

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) страны получит в 2024 году подводный крейсер «Князь Пожарский» и еще три подлодки.

11 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы «Севмаш» передаст ВМФ еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

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      Даниил Иринин
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