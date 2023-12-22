«Севмаш» передаст ВМФ России три «Борея-А»

Глава «Севмаша»: ВМФ России передадут три АПЛ «Борей-А» в ближайшие годы

Три атомных подводных крейсера проекта 955А «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил в интервью ТАСС.

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — сказал глава предприятия.

Будниченко отметил, что на верфи одновременно строят пять атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», включая атомный крейсер «Архангельск», который находится на завершающем этапе строительства.

Ранее в декабре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что подлодки проекта «Борей-А» — первые в мире ракетоносцы четвертого поколения. Они отличаются от предыдущих версий сниженной шумностью и улучшенной маневренностью.

В конце ноября стало известно, что ВМФ России передали стратегическую АПЛ «Александр III» проекта 955А и многоцелевую «Красноярск» проекта 885М.