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04:34, 22 декабря 2023Наука и техника

«Севмаш» передаст ВМФ России три «Борея-А»

Глава «Севмаша»: ВМФ России передадут три АПЛ «Борей-А» в ближайшие годы

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Три атомных подводных крейсера проекта 955А «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил в интервью ТАСС.

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"», — сказал глава предприятия.

Будниченко отметил, что на верфи одновременно строят пять атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», включая атомный крейсер «Архангельск», который находится на завершающем этапе строительства.

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Ранее в декабре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что подлодки проекта «Борей-А» — первые в мире ракетоносцы четвертого поколения. Они отличаются от предыдущих версий сниженной шумностью и улучшенной маневренностью.

В конце ноября стало известно, что ВМФ России передали стратегическую АПЛ «Александр III» проекта 955А и многоцелевую «Красноярск» проекта 885М.

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      Даниил Иринин
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