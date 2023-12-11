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16:27, 11 декабря 2023Наука и техника

Военный рассказал об особенностях российских ракетоносцев «Борей»

Военный Дандыкин заявил об уникальности стратегических ракетоносцев «Борей-А»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Стратегические ракетоносцы проекта 955А «Борей-А» — первые в мире ракетоносцы четвертого поколения. Они отличаются от предыдущих версий улучшенными характеристиками по шумности, маневренности, вооружению. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Американцы только собираются создавать такие ракетоносцы, а мы уже это сделали. Мы сейчас полностью обновляем свою ядерную морскую компоненту, оборудуем ее на сто процентов новыми лодками, хотя те, что есть сейчас, третьего поколения, тоже достаточно современные», — заметил военный.

Он объяснил, что каждое новое поколение ракетоносцев отличается улучшенными характеристиками. Далеко не каждая страна, по его словам, может себе это позволить.

«Они отличаются по шумности, глубине погружения, маневренности, другим компонентам. Это новый уровень, которого мы смогли достичь, несмотря на проблемы в 90-е годы. Такие корабли строятся долго и у нас, и в США, по 8-9 лет. Производство таких субмарин — это вершина мысли и технологий в военной сфере, круче, чем военный космос», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее сообщалось, что судостроительное предприятие «Севмаш» в ближайшие годы передаст Военно-морскому флоту России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

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