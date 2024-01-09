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16:22, 9 января 2024Наука и техника

В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО

MWM: для ударов по целям на Украине применяли «Кинжал», Х-22 и ОТРК «Искандер»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В ходе группового удара по ключевым объектам оборонной промышленности Украины Россия применяла гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал», оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 9К720 «Искандер» и крылатые ракеты Х-22. О самых опасных российских ракетах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Киев признал, что все ракеты достигли своих целей. Издание отмечает, что на Украине неоднократно говорили о неспособности перехватывать ракеты Х-22. Автор подчеркнул, что Россия унаследовала «огромные советские запасы» ракет Х-22, которые состоят на вооружении более 50 лет.

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Также издание отметило, что в России резко выросло производство ракет «Кинжал» и «Искандер». «Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом средства противовоздушной обороны страны добились определенных успехов в перехвате ударов ракет воздушного базирования "Кинжал", международные аналитики широко ставили это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем противовоздушной обороны, которыми располагает Украина», — пишет MWM. В публикации добавили, что ракета идет к цели по сложной траектории, которая затрудняет ее перехват.

В ноябре издание MWM писало, что Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», благодаря чему она может массированно применять его на Украине.

В сентябре индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что производство ракет для комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Панцирь» наращивается.

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      Даниил Иринин
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