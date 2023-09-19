«Ростех» увеличит выпуск «Кинжалов»

«Ростех» увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»

Оборонные предприятия «Ростеха» увеличат выпуск ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, передает РИА Новости.

По его словам, объемы производства различных видов вооружения выросли от двух до десяти раз, а выпуск отдельных образцов увеличился в десятки раз.

«Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и так далее», — сказал Оздоев.

Аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» несет боевую часть массой 500 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4080 метров в секунду. «Кинжал» предназначен для поражения командных центров, авиабаз, систем противовоздушной обороны (ПВО) и надводных кораблей.

Ранее в сентябре заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что используемыми западными странами системами ПВО перехватить «Кинжал» практически невозможно.

В июле первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Министерству обороны России объемах.