Летчик оценил возможность перехвата российского «Кинжала»

Летчик Попов: западным странам нечего противопоставить ракетам «Кинжал»

Западным странам нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал», перехватить которые имеющимися у них системами противовоздушной обороны (ПВО) практически невозможно. Такую оценку изданию 360tv.ru привел заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, теоретически сбить «Кинжалы» можно «только одним способом: если выпустить залпом, массово, все ракеты ПВО, точно зная, что гиперзвуковой снаряд идет именно в данном направлении». По оценке специалиста, украинская сторона открыть подобный заградительный огонь не может.

Генерал-майор добавил, что ракеты западных систем ПВО не развивают достаточной скорости для того, чтобы настигнуть гиперзвуковой «Кинжал».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российском ведомстве сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) ракета «Кинжал» была применена с многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.