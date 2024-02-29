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12:32, 29 февраля 2024Наука и техника

Путин рассказал о применении «Кинжала» и «Циркона»

Путин: в боях уже применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Минобороны РФ / ТАСС

В боях в ходе специальной военной операции (СВО) Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики, сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

По словам президента, «Кинжал» не только поставили на вооружение, но и применяют в ходе СВО с высокой эффективностью.

Он также рассказал, что в бою применяли гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», который также находится в строю.

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В январе военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ракета «Циркон» летит на очень высокой скорости и способна маневрировать, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны.

В октябре источники «Известий» сообщили, что экипажи самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», готовы к патрулированию над Черным морем.

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      Даниил Иринин
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