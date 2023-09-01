Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 1 сентября 2023Наука и техника

Военный назвал особенности поставленного на боевое дежурство комплекса «Сармат»

Военный Дандыкин назвал удар комплексом «Сармат» неотразимым

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удар российским стратегическим ракетным комплексом РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) отразить невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Он с большой дальностью. Может идти не просто через Северный полюс, но и через Южный», — отметил специалист.

Это уникальный комплекс, который позволяет нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить будет невозможно

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

«Несомненно, это огромное достижение России. И то, что такие комплексы ставятся на вооружение — важный момент для укрепления суверенитета России», — заключил он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставили на боевое дежурство. Комплекс «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В июне президент России Владимир Путин объявил, что стратегические ракетные комплексы «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мнение Путина по вопросу стратегической бомбардировки Киева

    Банальный тренд из 1990-х годов вновь вернулся в моду

    В России предрекли рост цен на импортное вино

    Кремль раскрыл темы встречи Путина и Эрдогана

    ВСУ перебросили на запорожское направление соединение стратегического резерва

    Московские звезды поделились фотографиями со школьных линеек в День знаний

    В Минобороны заявили об отказе большей части бойцов ВСУ форсировать Днепр

    В России появилась лимитированная версия «Буханки»

    Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

    В Банке России намекнули на повышение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости