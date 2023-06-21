Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:55, 21 июня 2023Наука и техника

Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»

Путин: комплексы «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время

Кадр: Минобороны РФ

Стратегические ракетные комплексы шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», — сказал он.

Комплекс «Сармат» c тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой предназначена для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России начались работы по развертыванию ракет «Сармат».

В ноябре того же года глава Государственного ракетного центра имени Макеева, академик Российской академии наук Владимир Дегтярь рассказал, что комплекс «Сармат» запущен в серийное производство.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС определились с использованием замороженных активов России
    Шойгу пообещал обеспечить суверенитет и безопасность России
    Грузинский боец UFC заявил о превосходстве над Махачевым
    Меган Маркл обвинили в обмане поклонников на Spotify
    Порнозвезда рассказала о сложных отношениях с бывшим мужем
    Путин назвал приоритетом укрепление российской армии
    У Росгвардии похитили миллионы и поставили проржавевшее водолазное оборудование
    Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска
    Россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео
    Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.