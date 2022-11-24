Глава ГРЦ Дегтярь заявил, что ракетный комплекс «Сармат» запустили в серийное производство

Ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» запущен в серийное производство. Об этом «Российской газете» рассказал глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь.

По его словам, комплекс ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России. Ученый добавил, что в нынешних геополитических условиях «Сармат» стал главным фактором ядерного сдерживания.

В сентябре Дегтярь сообщил, что российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате. В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает комплекс «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

Ожидается, что на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в общей сложности поступят 46 комплексов «Сармат».

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Характеристики ракеты «Сармат» позволяют ей преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.