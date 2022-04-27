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В России построят 46 комплексов «Сармат»

«Роскосмос» произведет 46 ракетных комплексов стратегического назначения «Сармат»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов РС-28 «Сармат». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат"», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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В понедельник глава «Роскосмоса» сообщил, что сроки проведения следующего этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» определят на этой неделе.

Ранее Рогозин заявил, что ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на 30-40 лет.

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат».

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Даниил Иринин
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