В России построят 46 комплексов «Сармат»

«Роскосмос» произведет 46 ракетных комплексов стратегического назначения «Сармат»

Госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов РС-28 «Сармат». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат"», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В понедельник глава «Роскосмоса» сообщил, что сроки проведения следующего этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» определят на этой неделе.

Ранее Рогозин заявил, что ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на 30-40 лет.

20 апреля на государственном испытательном полигоне Плесецк произвели успешный запуск ракеты «Сармат».