Рогозин рассказал о следующих испытаниях ракеты «Сармат»

Рогозин сообщил, что сроки следующих испытаний МБР «Сармат» определят на этой неделе

Сроки проведения следующего этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» определят на этой неделе. О подготовке к испытаниям ракеты сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Предприятия «Роскосмоса» приступили к подготовке следующих летно-конструкторских испытаний МБР «Сармат» стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе», — написал он.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что в России завершается подготовка к серийному производству тяжелой МБР «Сармат».

Ранее Рогозин заявил, что ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на 30-40 лет.

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк провели успешный пуск МБР «Сармат».

В январе в публикации Baijiahao отметили, что «Сармат» может нести десять ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая.