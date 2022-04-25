Рогозин рассказал о следующих испытаниях ракеты «Сармат»
Сроки проведения следующего этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» определят на этой неделе. О подготовке к испытаниям ракеты сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Предприятия «Роскосмоса» приступили к подготовке следующих летно-конструкторских испытаний МБР «Сармат» стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе», — написал он.
Также глава «Роскосмоса» отметил, что в России завершается подготовка к серийному производству тяжелой МБР «Сармат».
Ранее Рогозин заявил, что ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на 30-40 лет.
20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк провели успешный пуск МБР «Сармат».
В январе в публикации Baijiahao отметили, что «Сармат» может нести десять ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая.