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В Китае назвали пугающую США особенность российского «Сармата»

Аналитики Baijiahao заявили, что дальность полета российской ракеты «Сармат» пугает США

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» имеет пугающую США особенность — дальность стрельбы до 18 тысяч километров. Об этом заявили аналитики китайского издания Baijiahao, передает «ПолитРоссия».

«Что пугает США, так это то, что ракета может нести десять ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая, что равноценно 800 атомным бомбам. Даже не стоит упоминать, что у Вашингтона нет подобного оружия», — указывается в статье.

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По мнению экспертов, «Сармат» создан специально в качестве предупреждения Соединенным Штатам. Утверждается, что как только «великий убийца» (так аналитики называют ракету) будет принят на вооружение, американским властям станет еще труднее угрожать России.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев объявил срок постановки «Сарматов» на боевое дежурство. По его словам, это произойдет в конце 2022 года. Каракаев уточнил, что была поставлена задача поставить первый полк в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в будущем «Сармат» станет основой ядерного щита России. По его словам, характеристики комплекса позволят преодолевать любую систему противоракетной обороны. Рогозин отметил высокую дальность и скорость подъема ракеты.

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Варвара Кошечкина
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