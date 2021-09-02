Названа будущая основа ядерного щита России

Дмитрий Рогозин: ракета «Сармат» станет основой ядерного щита России на 30-40 лет

Перспективный стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита России. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в ходе марафона «Новое знание» в четверг, сообщает «Интерфакс».

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Глава госкорпорации назвал «Сармат» основой безопасности будущих поколений. По его словам, минимум 30-40 лет этот комплекс будет обеспечивать оборону страны. Рогозин отметил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты. Это позволит «Сармату» преодолевать любую систему противоракетной обороны, считает он.

По словам Рогозина, летно-конструкторские испытания ракеты «Сармат» начнутся после завершения наземных испытаний.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, а завершатся в 2022 году. После этого первый полк, оснащенный ракетами «Сармат», поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» призван заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Комплекс включает многоступенчатую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету. Особенностью комплекса станут способы доставки боеголовок к цели, которые позволят эффективно обходить средства ПРО.