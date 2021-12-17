Объявлено о сроках постановки «Сарматов» на боевое дежурство

Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что была поставлена задача поставить первый полк в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае. Сейчас там ведутся работы по подготовке инфраструктуры для ракет, и, отметил генерал-полковник, задача будет выполнена.

Также Каракаев рассказал, что сегодня ведутся работы по подготовке к летным испытаниям «Сармата».

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, а завершатся в 2022 году. После этого первый полк, оснащенный ракетами «Сармат», поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» призван заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Комплекс включает многоступенчатую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету. Особенностью комплекса станут способы доставки боеголовок к цели, которые позволят эффективно обходить средства ПРО.

Ранее стало известно о планах по отказу от использования Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Тополь-М» в РВСН. К 2024 году планируется снять с вооружения все ракеты этого типа. В апреле источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о сроках принятия на вооружение перспективной ракеты «Кедр». Новая МБР может заменить мобильные и стационарные «Ярсы» в 2030 году.