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Рогозин оценил безопасность России с «Сарматом»

Дмитрий Рогозин заявил, что ракета «Сармат» обеспечит России безопасность на 30-40 лет

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил безопасность России с межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Его слова в эфире Первого канала передает «Интерфакс».

По мнению Рогозина, ракета «Сармат» обеспечит России безопасность на 30-40 лет, так как система противоракетной обороны (ПРО) США против нее бессильна. При этом он отметил, что в этой оценке «нет никакого бахвальства», объяснив, что американские системы не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос. «А уж ловить его дальше практически невозможно. Это ракета, которая обладает уникальными характеристиками неуязвимости», — заключил он.

Запуск ракеты «Сармат» прошел в среду, 20 апреля. Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. Ракета в ближайшее время должна стать основным носителем для российских ракетных войск, сменив на этом «посту» эксплуатирующийся сейчас комплекс «Воевода».

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Марина Совина
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