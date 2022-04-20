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Россия испытала ракету «Сармат»

Минобороны России заявило об успешном пуске баллистической ракеты «Сармат» с Плесецка

Фото: «Роскосмос» / Globallookpress.com

На государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», сообщили журналистам в Минобороны России.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В Минобороны также рассказали, что в данный момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс: «Сармат» заменит «Воеводу».

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Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Характеристики ракеты «Сармат» позволяют ей преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита России. Он отметил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты.

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Алина Гончарова
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